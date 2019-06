'Studenten kopen vragen tentamens'

Studenten aan de universiteit kunnen via internet vragen en antwoorden kopen die voor tentamens worden gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van het AD.

Het gaat om bestanden van grote uitgeverijen van Engelstalige studieboeken en lesmethodes. Die bieden naast de boeken ook zogenoemde testbanks aan met vragen en antwoorden.

Deze testbanks zijn eigenlijk bedoeld als oefenmateriaal voor docenten, maar studenten blijken er ook gebruik van te maken. Het zou vooral gebeuren bij economische studies, meldt het AD.

De krant kwam erachter dat de informatie voor studenten verkrijgbaar is via de site van de uitgeverijen en via websites waar samenvattingen van de boeken aangeboden worden. Studenten zouden in sommige gevallen gebruikmaken van de inloggegevens van docenten. Het AD heeft screenshots gezien van WhatsApp- en Facebookgroepen waarin de vragen door studenten worden uitgewisseld.

Ongewenst

Het probleem is bekend bij de Universiteit van Amsterdam. Vorig jaar viel het daar op dat veel studenten van tevoren op de hoogte waren van vragen en antwoorden. "Dit is ongewenst. We hebben hebben het breed onder de aandacht gebracht van ons personeel", zegt een woordvoerder van de universiteit in de krant.

Volgens de woordvoerder is het sowieso niet de bedoeling dat docenten de vragen uit de testbanks gebruiken bij tentamens. Het AD meldt echter op basis van een bron binnen de universiteit dat het nog steeds gebeurt.