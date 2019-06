Wekdienst 25/6: hoger beroep proces-Wilders en Oranje-vrouwen tegen Japan

Wat heb je gemist?

De directie van KPN moet vandaag aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid uitleggen wat er gisteren is misgegaan. Door een landelijke telefoniestoring was alarmnummer 112 urenlang onbereikbaar, tot groot ongenoegen van de minister en veel Kamerleden. Er wordt gesproken over de gang van zaken en mogelijke oplossingen.

De grote storing van gisteren komt ook aan bod in het wekelijkse Vragenuurtje in de Tweede Kamer. Kamerleden reageerden gisteren verbaasd en geschrokken op het feit dat het alarmnummer niet werkte. "Dit moet niet mogen", zei CDA-Kamerlid Chris van Dam op Twitter. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wil weten waarom er geen werkend backupsysteem was.

Ander nieuws uit de nacht:

NS waarschuwt voor mogelijk hinder in ochtendspits: door meerdere storingen op maandagavond staat een deel van de treinen op andere plekken dan gepland.

's Nachts slachten bij hitte beter, maar het mag nog niet: diverse organisaties zeggen dat dit beter is voor mens en dier, maar toezichthouder NVWA houdt dit vooralsnog tegen.

Aantal zelfdodingen afgenomen, dankzij daling onder mannen: het aantal zelfdodingen ging 5 procent omlaag. Verder valt op dat het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar flink is afgenomen.

En dan nog even dit:

Een lichte aardbeving die zondagnacht werd geregistreerd in de buurt van het Duitse Limburg an der Lahn, tussen Keulen en Frankfurt, blijkt te zijn veroorzaakt door een bom van 250 kilo uit de Tweede Wereldoorlog. Die ontplofte spontaan en sloeg een krater van tien meter in een graanveld.

De beving was tegen 04.00 uur. In de loop van de dag meldden zich steeds meer bewoners van het gebied die 's nachts een harde knal hadden gehoord. Ook werd de krater ontdekt. De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door corrosie van het ontstekingsmechanisme. Zo'n spontane ontploffing komt volgens Duitse media gemiddeld één keer per jaar voor in Duitsland.