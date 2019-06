Trump ontkent verkrachting opnieuw: 'Ze is niet mijn type'

President Trump heeft opnieuw ontkend dat hij in de jaren 90 columniste E. Jean Carroll heeft verkracht. In een interview met de politieke nieuwssite The Hill spreekt hij de aantijgingen tegen met de woorden: "Een, ze is niet mijn type. En twee, het is nooit gebeurd."

Carroll (75) doet de beschuldigingen aan het adres van Trump in een boek. Eind vorige week verscheen een fragment daarvan al in New York Magazine. Volgens Carroll heeft Trump haar halverwege de jaren 90 verkracht in een pashokje in een warenhuis in New York. Ze deed geen aangifte, maar zou het verhaal wel hebben gedeeld met twee bevriende journalisten. Die hebben haar lezing bevestigd tegenover New York Magazine.

'Leugens'

Trump zei vrijdag al dat er niets klopt van het verhaal en spreekt van leugens. "Ik weet niets over deze vrouw", zegt hij nu tegen The Hill. "Het is vreselijk dat mensen zulke verklaringen kunnen doen."

Carroll reageerde bij CNN op de opmerkingen van Trump. "I love that I'm not his type", zei ze.

De beschuldigingen van Carroll kregen afgelopen weekend veel aandacht in Amerikaanse media. De hoofdredacteur van The New York Times reageerde gisteren op kritiek dat zijn krant de zaak niet serieus genoeg had genomen door er geen prominente plek voor in te ruimen; hij zei dat de redactie inderdaad "te voorzichtig" was geweest.