Gevel Ridderkerk staat op instorten, 28 huizen ontruimd

De gevel van een huizenblok aan de Lorentzstraat in Ridderkerk staat op instorten. 28 huizen zijn uit voorzorg ontruimd en de straat is afgezet.

Volgens RTV Rijnmond is de gevel waarschijnlijk bol komen te staan door de hitte. Bouwinspecteurs van de gemeente brengen nu het probleem in kaart en onderzoeken wat er met de huizen moet gebeuren. De bewoners zijn voorlopig ondergebracht bij een verzorgingshuis in de buurt.

Telefoniestoring

Door de landelijke telefoniestoring konden de hulpdiensten niet gebeld worden. Een van de bewoners uit de straat heeft daarom een bekende gebeld die bij de brandweer werkt. Die is vervolgens naar de kazerne gefietst om alarm te slaan.