Italiaanse ‘Cocaïnekoning' ontsnapt via het dak uit gevangenis in Uruguay

De Italiaanse maffiabaas Rocco Morabito (52) is ontsnapt uit de gevangenis in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo. Via een gat in het dak konden hij en drie andere gedetineerden uit de gevangenis vluchten, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Uruguay.

Na de ontsnapping beroofden de gedetineerden een vrouw in de omgeving van de gevangenis. De groep is nog steeds voortvluchtig.

Morabito is volgens de Italiaanse autoriteiten een topfiguur binnen de beruchte maffiafamilie 'ndrangheta. De maffiafamilie die oorspronkelijk uit Napels komt is wereldwijd actief, ook in Nederland. In december vorig jaar hield de Nederlandse politie een grootschalige actie tegen de maffiaclan, onder andere in Limburg waren er invallen. De bijnaam van Morabito is de 'Cocaïnekoning van Milaan'.

Salvini: 'Ontsnapping is schandalig'

Het maffialid was sinds 1994 op de vlucht. In 2017 werd Morabito gearresteerd in Uruguay. Hij zat sindsdien in de gevangenis, in afwachting van zijn uitlevering aan Italië. In dat land moet hij nog een gevangenisstraf uitzitten van dertig jaar, onder meer voor drugshandel en lidmaatschap van een criminele organisatie.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini noemt de ontsnapping op Twitter schandalig. Hij wil dat de autoriteiten in Montevideo ophelderen hoe Morabito de benen kon nemen. Salvini zei dat hij op Morabito zal blijven jagen.

De drie andere mannen die ontsnapten met Morabito zouden worden uitgeleverd aan Brazilië en Argentinië.