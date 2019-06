KPN: storing grotendeels voorbij, 112 weer bereikbaar

KPN meldt dat de urenlange storing grotendeels voorbij is. Ook 112 lijkt weer bereikbaar. "We bekijken nu of alle diensten van KPN weer werken", zegt een woordvoerder van de telecomprovider.

De storing begon rond 16.00 uur en duurde tot 19.30 uur. Via NL Alert werden verschillende noodnummers verspreid omdat 112 en 0900-8844 (voor minder spoedeisende zaken) niet bereikbaar waren. Onder die nummers was per ongeluk ook de Telegraaf-tiplijn, waarna een correctie-NL Alert volgde.

Vanwege de communicatieproblemen werden agenten en ambulances de straat op gestuurd en brandweerposten bemand.

De officiƫle oorzaak van de storing is nog niet bekend. Bronnen die bekend zijn met de werking van het netwerk vermoeden dat het probleem zat in het signaleringsdeel van het telecomnetwerk. Daardoor konden er geen nieuwe gesprekken worden gestart.