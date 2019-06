Man opgepakt om voorbereiden aanslag op Amerikaanse ambassade Brussel

Afgelopen weekend is in België een man opgepakt die wordt verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag op de Amerikaanse ambassade in Brussel. Dat heeft het Openbaar Ministerie in België bekendgemaakt. De man zelf ontkent alles.

De verdachte werd volgens VRT Nieuws al een tijd gevolgd door de inlichtingendiensten. Hij is opgepakt door de anti-terreurcel van de Federale Politie.

Hoe de man de aanslag wilde plegen, is niet bekend. De Belgische autoriteiten geven in het belang van het onderzoek niet meer informatie. Justitie heeft alleen zijn initialen, M.G., bekendgemaakt.

België is de laatste jaren vaker getroffen door terroristisch geweld, zoals de aanslagen in Brussel in 2016. Toen werden 32 mensen gedood bij aanslagen op de luchthaven Zaventem en twee metrostations. Honderden mensen raakten gewond.