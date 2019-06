Kabinet onderzoekt toename palliatieve sedatie

Het aantal gevallen van palliatieve sedatie is zowel in ons land als wereldwijd toegenomen. Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid in een tussentijdse rapportage over sedatie aan de Tweede Kamer.

In 2005 was in ons land bij overlijden in 8,2 procent van de gevallen sprake van sedatie, in 2015 was dat gestegen naar 18,3 procent. Internationaal is er ook een stijging, aldus de minister, maar cijfers worden in de tussenrapportage niet genoemd.

Het aantal gevallen van palliatieve sedatie is bij alle groepen patiënten gestegen, maar is relatief sterker bij patiënten die door de huisarts begeleid worden, met name ouderen en mensen met kanker.