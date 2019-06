Brein achter mislukte coup in deelstaat Ethiopië gedood door leger

Het brein achter de mislukte coup in een deelstaat van Ethiopië is gedood door het leger. Volgens een woordvoerder van de premier kwam brigadegeneraal Asamnew Tsige om het leven in een vuurgevecht in een buitenwijk van de stad Bahir Dar, in de onrustige noordelijke regio Amhara.

Er was sinds afgelopen weekend een klopjacht gaande op de regionale legerleider, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de couppoging van zaterdag in Amhara, een van de negen deelstaten van het land. Daarbij kwamen de gouverneur en zijn adviseur om het leven.

De aanval op de deelstaatregering werd gevolgd door de moord op de chef-staf van het Ethiopische leger in hoofdstad Addis Abeba. Het ging om een gecoördineerde actie. In totaal kwamen vijf hooggeplaatste functionarissen om het leven.

De staatsgreep mislukte en Asamnew Tsige sloeg met zijn aanhangers op de vlucht. Enkelen van hen werden eerder al gearresteerd. Volgens correspondent Koert Lindijer kwam de couppoging voort uit een streven naar meer zelfbestuur in de regio en was deze tegelijkertijd bedoeld om de hervormingsgezinde premier Abiy te ondermijnen.