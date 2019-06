Google steekt 1 miljard euro in bouw en uitbreiding datacentra Nederland

Internetgigant Google is van plan 1 miljard euro te investeren in de bouw van een nieuw datacentrum in de kop van Noord-Holland en de uitbreiding van een al bestaand datacentrum in het Groningse Eemshaven.

De bouw van het nieuwe centrum in de gemeente Hollands Kroon was eerder al aangekondigd. Ook wordt meer geld beschikbaar gesteld voor verdere uitbreiding in Eemshaven. Dat komt bovenop de vorig jaar aangekondigde uitbreiding ter waarde van een half miljard euro.

475 medewerkers

Het bedrijf verwacht dat de bouw en uitbreiding "gemiddeld duizend mensen per dag, per locatie" werk zal bieden. Als alle werkzaamheden zijn afgerond zullen op de twee locaties samen in totaal 475 mensen werken. De projecten moeten volgend jaar zijn afgerond.

Google zegt dat de twee locaties voor 100 procent op groene stroom draaien, hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier locaties waar wind- en zonne-energie wordt opgewekt.

Het bedrijf meldt dat dit de eerste keer is dat het een tweede locatie bouwt in een Europees land. Met de investering van 1 miljard euro komt het totale bedrag dat Google tot nu toe in Nederlandse datacentra heeft gestoken uit op 2,5 miljard euro.

Vlakbij Microsoft

In Hollands Kroon staat ook een datacentrum van Microsoft. In totaal telt Nederland volgens de Dutch Data Center Association 95 datacentra. Dat is exclusief de nieuwe van Google. De meeste staan in de regio Amsterdam.

Nederland staat bekend als een aantrekkelijke locatie voor het bouwen van datacentra. De internetinfrastructuur is met de Amsterdam internet-exchange (ASM-IX), een van de grootste van de wereld, erg goed. Daarnaast komen er hier diverse internet-zeekabels aan land, zoals de belangrijke 'Atlantic Crossing 1' in Beverwijk.