Vrouwen krijgen op Tilburg University minder betaald dan mannen

Vrouwelijke wetenschappers die werken aan de universiteit van Tilburg verdienen gemiddeld minder dan hun mannelijke collega's. Dat blijkt uit eigen onderzoek van de universiteit.

Hun maandsalaris ligt gemiddeld 175 euro bruto per maand lager dan dat van mannelijke wetenschappers. Het verschil is het grootst onder hoogleraren. Dat varieert van 297 tot 372 euro per maand.

Voorzitter van het College van Bestuur Koen Becking is geschrokken van de uitkomsten. "Dit betreuren wij ten zeerste. Dit staat haaks op ons diversiteitsbeleid."

Jaren onderzoek

Het onderzoek op de Tilburg University is uitgevoerd tussen 2015 en 2018, schrijft Omroep Brabant. De resultaten zijn gecorrigeerd voor leeftijd, dienstverband, deeltijdfactor, functiejaren en aantal publicaties. Het beloningsverschil is volgens de onderzoekscommissie dus gebaseerd op geslacht.

"We bekijken nu per individueel dossier waar de verschillen in beloning door komen. Indien nodig gaan we maatregelen nemen", zegt een woordvoerder van Tilburg University. Welke maatregelen dat zullen zijn, weet de universiteit nog niet.

53 euro verschil

Het is niet voor het eerst dat beloningsverschillen in de wetenschap zijn onderzocht. In 2016 verscheen een studie van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Hieruit bleek dat vrouwen - na correctie voor leeftijd, functie en niveau - gemiddeld 53 euro per maand minder verdienen dan mannelijke collega's.