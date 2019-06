Duitse Eurofighters neergestort na botsing, piloten in veiligheid

In het noorden van Duitsland zijn twee gevechtsvliegtuigen van de Duitse luchtmacht neergestort. Volgens de eerste berichten hebben de twee piloten zichzelf met hun schietstoel in veiligheid kunnen brengen. Een van de piloten zou terecht zijn, de ander is nog zoek.

De Duitse krant Die Zeit zegt dat volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse zaken een van de twee vliegtuigen neerstortte nabij het dorp Jabel. Het andere vliegtuig zou zijn neergestort aan de rand van een bos bij de plaats Nossertiner Hütte. De twee plekken waar de vliegtuigen zijn neergestort liggen ongeveer tien kilometer uit elkaar.

Rookpluimen

De twee toestellen van het type Eurofighter zouden rond 14.00 uur in de lucht tegen elkaar zijn gebotst in de regio Müritz in de deelstaat Meckelenburg-Vorpommern. Op de eerste beelden zijn twee rookpluimen op de grond te zien. De hulpdiensten zijn uitgerukt naar de plaatsen waar de straaljagers zijn neergekomen.

De Duitse politie heeft gewaarschuwd voor gevaarlijk puin dat in het gebied van de crashes terecht is gekomen. Burgers in en rondom het gebied is geadviseerd om niet in de buurt te komen en om de wegen vrij te houden voor hulpdiensten.

