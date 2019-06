Duizenden liters eigeel op fietspad: 'Het is niet heel fris'

Duizenden liters eigeel zijn op een fietspad in Zwaag beland. Een vrachtwagen van een Friese eierenverwerker kantelde vanochtend, waardoor een deel van de lading, zo'n 15.000 liter eigeel, op straat stroomde.

"De straat is langzamerhand in een omelet aan het veranderen", zegt een verslaggever van NH Nieuws. "Het begint ook behoorlijk te ruiken naar aangekoekt eigeel. Het is niet heel fris."

Om de vrachtwagen te bergen en het eigeel op te ruimen, is het kruispunt afgezet. Volgens de politie heeft de rioolservice enkele uren nodig voor het opruimen en schoonmaken. Wellicht moet een nabijgelegen sloot worden leeggepompt.

Waardoor de vrachtwagen kantelde, is niet duidelijk. De brandweer moest de chauffeur uit de truck bevrijden. Hij is onderzocht en hoefde niet naar het ziekenhuis. Het bedrijf gaat onderzoeken wat er is gebeurd.