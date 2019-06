'Recherche-opleiding nog steeds onder de maat'

Opleidingen voor opsporingsagenten zijn nog steeds onder de maat en moeten verbeteringsmaatregelen nemen. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek.

Van de twaalf opleidingen voldoen er tien niet.

De inspectie constateerde al eerder dat het onderwijs niet op niveau is, maar ziet nog weinig verbetering. Zo sluiten praktijk en onderwijs nog altijd niet genoeg op elkaar aan.

De Nationale Politie en de Politieacademie zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Volgens de inspectie ontbreekt het aan goed overleg over de kwaliteitsverbeteringen die nodig zijn.

Daarnaast komt het - in het proces om extra agenten aan te trekken - te vaak voor dat studenten de 'all-round-opleiding' al verlaten zonder de opsporingsmodule te hebben doorlopen. Zo worden ze te vroeg in het diepe gegooid.

Zwaar weer

Verder kan de politieacademie niet alle gevraagde opleidingsplaatsen leveren en worden minder leermiddelen ontwikkeld dan bedoeld was.

Ondervraagden in het inspectie-onderzoek noemen het ingezette verbeterproces traag en bureaucratisch. Voor oktober moet er een verbeterplan komen, zegt de inspectie.

Eerder zei Ybo Buruma, raadsheer in de Hoge Raad, zich ernstig zorgen te maken over de Nederlandse rechtsstaat. Die verkeert volgens hem in zwaar weer. Omdat de politie, het Openbaar Ministerie en de rechters met grote problemen kampen, dreigt de hele keten vast te lopen, aldus Ybo Buruma.