Ziekenhuizen in drie steden op slot voor betere cao

In Alkmaar was vandaag al een grote actiebijeenkomst van een paar honderd ziekenhuismedewerkers. Dergelijke bijeenkomsten vinden deze week ook in andere ziekenhuizen plaats.

Het ziekenhuispersoneel eist een loonsverhoging van 5 procent en extra toeslagen voor overwerk. De ziekenhuizen bieden een loonsverhoging van 3,25 procent vanaf 1 november en een eenmalige uitkering van 500 euro voor 2019. In de twee eerstvolgende jaren zou het loon dan met respectievelijk 2 en 2,5 procent omhooggaan.

Buitenproportioneel

De ziekenhuisdirecties vinden het draaien van zondagsdiensten volgende week te ver gaan, omdat ze menen dat ze al dichtbij de eisen van de bonden zitten. "Zodra acties naar onze mening buitenproportionele gevolgen dreigen te krijgen, zullen we niet aarzelen rechtsmaatregelen te nemen", zegt de NVZ in een brief aan de betrokken bonden. Ook stellen de ziekenhuisdirecties op voorhand het personeel aansprakelijk voor alle schade als gevolg van de acties.

De cao waar nu zoveel onvrede over is, geldt voor het ziekenhuispersoneel van de zogenoemde perifere ziekenhuizen, zo'n 200.000 mensen. De vakbonden praten momenteel ook over een nieuwe cao voor de academische ziekenhuizen. Daar zijn eerder al acties gevoerd.