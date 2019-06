Rackets, bekers en horloges, spullen failliete Boris Becker worden geveild

Ruim tachtig bezittingen van de Duitse oud-tenniskampioen Boris Becker worden vanaf vandaag geveild. Onder de bezittingen zijn onder meer bekers, medailles, gesigneerde tennisschoenen en tennisrackets. Maar ook persoonlijke spullen als horloges worden aangeboden.

Boris Becker heeft al jaren grote schulden. Er wordt een bedrag genoemd van 60 miljoen euro. In 2017 werd hij door een rechtbank in Londen failliet verklaard. Toen zouden zijn eigendommen al worden geveild om een deel van zijn schuld af te kunnen betalen.

Diplomatieke onschendbaarheid

De oud-tennisser wist dat uiteindelijk te voorkomen door zijn faillissement aan te vechten. Hij deed een beroep op zijn diplomatieke onschendbaarheid omdat hij door de Centraal-Afrikaanse Republiek was aangewezen als afgezant Sport en Cultuur bij de Europese Unie. Dit werd door het Afrikaanse land tegengesproken.

Afgelopen december verklaarde Becker dat hij niet langer de diplomatieke status genoot. Daarom kunnen zijn eigendommen nu alsnog worden geveild. Belangstellenden kunnen vanaf vanavond bieden via de site van het Britse veilinghuis Wyles Hardy & Co. De veiling eindigt op 11 juli.

Boven zijn stand gaan leven

Volgens tenniscommentator Marcella Mesker kon Becker moeilijk omgaan met de roem die hij verwierf toen hij als 17-jarige Wimbledon won in 1985. "Hij is boven zijn stand gaan leven. Veel vrouwen en huwelijken. Er was natuurlijk de bekende 'bezemkastaffaire' waardoor hij nog een kind kreeg. En daar kwam ook nog een vechtscheiding met de Nederlandse Lilly Kerssenberg bovenop. Hij blijft te veel geld uitgeven."

Bij het toernooi van Wimbledon, dat volgende week weer begint, wordt Becker nog altijd op handen gedragen. Mesker verwacht dat hij ook dit jaar gewoon weer verschijnt. "De Britten zijn dol op hem. Hij is ook een grote persoonlijkheid op de BBC."