Arbeidsinspectie schaalt flink op voor toezicht op minimumloon zzp’ers

De arbeidsinspectie (Inspectie SZW) gaat flink opschalen om het minimumloon voor zzp'ers te handhaven. Minister Koolmees van Sociale Zaken wil per 2021 een minimum uurloon voor zelfstandigen invoeren van 16 euro. Om te kunnen controleren of bedrijven zich hieraan gaan houden wordt het aantal inspecteurs verdubbeld.

Nu zijn er 30 fte's bij de inspectie werkzaam in de zzp-sector, dat gaat per direct naar 60 fte's en later zelfs 80 fte's. "We gaan die capaciteit verdubbelen om strakker te handhaven en daar is echt behoefte aan", zegt staatssecretaris Snel (Financiën). Met het invoeren van het minimumtarief wil het kabinet voorkomen dat er 'werkende armen' zijn in Nederland. Ongeveer 85.000 zelfstandigen werken nu voor minder dan 16 euro per uur. Het gaat vooral om schoonmakers, maaltijdbezorgers en postbezorgers.

'Geen vetpot'

Minister Koolmees benadrukt dat dit minimumtarief geen vetpot is, maar een ondergrens. "Voor werknemers hebben we ook het wettelijk minimum uurloon. Voor ondernemers hebben we dat niet, terwijl we wel zien dat ondernemers onder het bestaansminimum zakken. Dat willen we hiermee voorkomen", zegt Koolmees. Volgens de berekeningen van het kabinet houdt iemand met een gemiddeld uurtarief van 16 euro voldoende over om van te leven en zich te verzekeren tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid.

In het regeerakkoord staat dat het kabinet opdrachtgevers wil verplichten om iedereen die minder dan het minimumtarief (van 15 tot 18 euro per uur) verdient, een contract aan te bieden. Vooral die verplichting stuit op Europese regelgeving, omdat de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting ermee worden aangetast. Met een minimumtarief voor alle ondernemers worden die juridische bezwaren omzeild.

Webmodule

Bij het invoeren van eerdere zzp-regels vreesden werkgevers dat ze die regels niet goed volgden en dat er daardoor naheffingen zouden komen. "Daardoor werden bedrijven terughoudend met het in dienst nemen van zzp'ers, dat moeten we voorkomen", zegt Koolmees. Die onzekerheid wil hij wegnemen door een webmodule te ontwikkelen waarbij een opdrachtgever van tevoren kan controleren of hij iemand kan inhuren als zzp'er. Als het bedrijf akkoord krijgt, kan later geen boete meer volgen.

Koolmees wil ook dat er een arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor zelfstandigen, zoals is afgesproken in het Pensioenakkoord. Begin volgend jaar wordt duidelijk hoe die verzekering eruit gaat zien.