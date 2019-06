Podcast De Dag: voor deze mensen gaat een klimaatmars niet ver genoeg

"Voor het klimaat moet er een tandje bij. En dat is een understatement." Hanneke van Houten vindt dat de tijd om is: er moet volgens haar meer gebeuren om CO2-uitstoot te verminderen en de industrie die daarvoor verantwoordelijk is, aan te pakken.

Hanneke spreekt namens belangengroep Code Rood. Ze vindt dat klimaatmarsen goed zijn, maar gaat nog een stapje verder. Dit weekend bezette ze samen met andere klimaatactivisten uit heel Europa een bruinkolenmijn in Duitsland. Die beweging heet Ende Gelände. Met pepperspray en de wapenstok maakte de politie daar gisteren een einde aan.