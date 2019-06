Correctief bindend referendum in Limburg

De provincie Limburg krijgt de komende jaren een correctief bindend referendum. Volgens het nieuwe college van Gedeputeerde Staten gaat het om "een soort hand- of noodrem", waarmee Limburgers besluiten geschrapt kunnen krijgen waar zij het niet mee eens zijn.

Dat staat in het programma van het 'extraparlementaire' college dat op dit moment wordt gepresenteerd. In dat college zitten zeven gedeputeerden die weliswaar lid zijn van een partij, maar die partij niet vertegenwoordigen in het bestuur. Per onderwerp zoeken zij een meerderheid in Provinciale Staten.

Er zijn ook gedeputeerden van Forum voor Democratie en de PVV. In geen enkele andere provincie is dat het geval.

Opkomst

Voorwaarde voor de geldigheid van de referenda, waarvan het college belooft actief gebruik te gaan maken, is dat de opkomst minstens even hoog moet zijn als bij de Statenverkiezingen van afgelopen maart. Die was toen 52,7 procent.

Opvallend is dat het woord windenergie vrijwel ontbreekt in het collegeprogramma, een onderwerp dat in andere provincies tot veel spanningen leidde in coalitie-onderhandelingen. Het blijft bij de vaststelling dat Limburg daar weinig baat bij heeft, omdat de windmolenparken op de Noordzee relatief ver weg liggen.

1 miljoen bomen

Over zonnepanelen zijn de gedeputeerden duidelijker: zij willen zonnepanelen op daken gaan verplichten bij provinciale vergunningen aan bedrijven en instellingen. Van zonneweides in de natuur of op landbouwgrond zij geen voorstander. "Haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak" krijgen een belangrijke rol in het Limburgs energiebeleid.

Het nieuwe provinciebestuur wil verder 1 miljoen bomen planten in de provincie. Dat levert een bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 en aan de kwaliteit van het landschap, zegt het college.