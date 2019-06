Gronings zwembad sluit deuren op tropische dag

Wie dinsdag verkoeling wil zoeken in zwembad de Breede bij Warffum, heeft pech. Het bad is - ondanks het tropische weer - dicht voor onderhoud.

"Dit zijn de tropendagen waar wij het van moeten hebben. Maar helaas zijn we morgenmiddag dicht. Het is niet anders", zegt een medewerker tegen RTV Noord. "Ik hoop dat we dat nog kunnen veranderen. Wie wil er nou niet zwemmen met dit weer?"

Volgens de medewerker stond het onderhoud al een aantal weken gepland. "Dan kijk je nog niet naar het weer en nu is het te laat om het te annuleren."

Op de site van gemeente Het Hogeland staat dat er onderhoud is aan de waterleiding. Het bad is vanaf 18.30 uur weer open.