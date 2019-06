Bod gemeente Amsterdam op Slotervaartziekenhuis afgewezen

Het bod van de gemeente Amsterdam op het leegstaande pand van het voormalig MC Slotervaart is afgewezen. Volgens de curatoren was het bod 10 miljoen euro lager dan dat van vastgoedbedrijf Zadelhoff.

In een brief schrijven de curatoren dat ze het bod van de gemeente niet kunnen accepteren met het oog op de schuldeisers. "Het zou ingaan tegen onze wettelijke taak om te streven naar de hoogst mogelijke opbrengst." Zadelhoff zou zeker 45 miljoen euro overhebben voor het voormalige ziekenhuispand en de inboedel.

Vlak na het faillissement wilde gemeente Amsterdam het zogenoemde voorkeursrecht op het pand van het ziekenhuis vestigen. Dat betekent dat de gemeente het eerste recht van kopen heeft. De rechter bepaalde echter dat het faillissement zo snel mogelijk moet worden afgehandeld. De snelste manier om dat te doen, is in zee gaan met een partij die kan regelen dat alle schuldeisers hun geld krijgen, schrijft NH Nieuws.

Dure zorgbedrijfjes

De gemeente uitte eerder zorgen over een mogelijke overname door Zadelhoff. Het bedrijf zou willen samenwerken met de oud-eigenaren van het ziekenhuis. Bovendien vreest de gemeente dat het vastgoedbedrijf dure zorgbedrijfjes in het oude ziekenhuis plaatst, in plaats van toegankelijke zorg voor iedereen. Zadelhoff zegt zelf ook laagdrempelige zorg in het pand te willen huisvesten.

Volgens NH Nieuws kan het stadsbestuur nog een maatregel inzetten om een overname van Zadelhoff te voorkomen. Het college van burgemeester en wethouders kan een procedure beginnen om het recht van erfpacht te beƫindigen.