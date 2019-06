Wageningse studenten gaan onderzoek doen op Drentse 'kringloopboerderij'

Een boerderij in het Drentse dorp Roderwolde wordt een onderzoekscentrum van de Wageningen Universiteit. Het bedrijf heeft een volledig gesloten kringloop. Studenten gaan onderzoeken hoe die precies werkt.

Een onderdeel van die gesloten kringloop is dat al het voer en mest dat nodig is door de boerderij zelf geproduceerd wordt. "We voeren geen drijfmest of kunstmest van buiten aan", zegt eigenaar Maurits Tepper tegen RTV Noord. "We gebruiken mest uit onze eigen stal en de koeien krijgen alleen voer dat we zelf geteeld hebben."

Op de boerderij staan 150 Groninger blaarkoppen, die zowel voor de melk als voor het vlees worden gehouden. De studenten uit Wageningen zullen regelmatig op de boerderij verblijven om onderzoek te doen. Voor hen wordt een speciaal onderkomen gebouwd.