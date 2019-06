EU-lijsttrekkers grijpen laatste kans, anders toch Brusselse achterkamertjes

Het woord is nu aan het nieuwe Europees Parlement. Vandaag komen de fractievoorzitters van de politieke families in Brussel langs bij Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders. "Nu moeten we als politici laten zien wat democratie waard is", zegt Manfred Weber, samen met Frans Timmermans de belangrijkste spitzenkandidat bij de Europese verkiezingen van mei.

Het was de bedoeling dat één van de spitzenkandidaten de opvolger zou worden van Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijkse EU-bestuur. Maar voorlopig komt het nieuw gekozen Europees Parlement er niet uit. Geen enkele kandidaat heeft een meerderheid achter zich.

Bij de EU-top van afgelopen vrijdag verklaarde de Franse president Macron dat de spitzenkandidaten 'dood' waren. Er moet een zoektocht naar nieuwe namen worden gestart, was zijn conclusie. Bondskanselier Merkel was iets minder hard, maar liet eveneens doorschemeren dat de zaak muurvast zit. Verschillende regeringsleiders blokkeren de benoeming van de christendemocraat Manfred Weber tot commissievoorzitter, terwijl anderen de voet dwarszetten als het om de sociaaldemocraat Frans Timmermans gaat.

Maar, zoals premier Rutte na afloop zei: "Alles is nog mogelijk. Er is nog niks besloten." Daarom werd Tusk gevraagd om met iedereen in gesprek te gaan.

Toch weer de achterkamertjes

Voor het parlement staat er meer op het spel dan alleen de benoeming van Weber of Timmermans. Het parlement heeft het systeem van spitzenkandidaten bedacht om vooral de burger meer invloed te geven op de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Om de Europese politiek transparanter te maken. En nu zien de bedenkers van het systeem dat het niet alleen uit hun vingers glipt, maar dat regeringsleiders als vanouds in achterkamertjes compromissen proberen te sluiten.

Weber en Timmermans hebben in bijna alle EU-landen campagne gevoerd en hebben het idee dat mede daardoor de opkomst voor de verkiezingen hoger was dan in 2014. Maar omdat de uitslag niet helder is (beide grote partijen verloren), is er een impasse ontstaan.