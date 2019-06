Amerikaanse schrijfster Judith Krantz overleden

De Amerikaanse schrijfster Judith Krantz is op 91-jarige leeftijd overleden. Ze werd bekend door haar romans over de avonturen van veelal mooie rijke vrouwen.

Haar bekendste boeken zijn Mistral's Daughter, I'll take Manhattan en Princess Daisy, die werden verfilmd. Van haar boeken zijn meer dan 80 miljoen exemplaren verkocht en ze werden uitgebracht in meer dan vijftig talen.

Krantz schreef haar eerste boek pas toen ze 50 jaar oud was. Daarvoor werkte ze als journalist voor onder meer Good Housekeeping en Cosmopolitan. Het was haar man, de tv-producent Steve Krantz met wie ze in 1954 trouwde, die haar stimuleerde om fictie te gaan schrijven.

Miljonair

Haar eerste boek, Scrupules, werd meteen een bestseller en haar tweede roman Princess Daisy maakte haar miljonair.

"Ik vraag me altijd af of mijn boeken een lezer blij maken die in een vliegtuig zit dat niet kan landen door de mist, of iemand herstellende is van een operatie en wil ontsnappen naar een heerlijke wereld", zei Krantz in een interview in 1990.

Weelderige levensstijl

In haar boeken had ze veel aandacht voor de weelderige levensstijl van haar personages en de romances die ze hadden. "Dit zijn de beste boeken die ik kan schrijven", ze Krantz.

Naarmate ze meer geld verdiende met haar boeken, kwam haar eigen levensstijl steeds meer overeen met die van de heldinnen uit haar romans. Ze riep jonge vrouwen op om doen wat ze graag willen, "hoe weinig talent je ook denkt te hebben".

"Laat niet een meesterwerk je doel zijn. Een bescheiden doel kan je verder brengen dan je droom."