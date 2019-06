Lichamen van zeven klimmers Himalaya geborgen

In het Indiase deel van de Himalaya zijn de lichamen geborgen van zeven bergbeklimmers die eind mei vermist raakten. Naar een achtste klimmer wordt nog gezocht.

Begin juni werden de lichamen van vijf klimmers al gespot vanuit de lucht, maar het lukte niet om reddingswerkers met een helikopter in de buurt af te zetten. Uiteindelijk wisten 25 leden van de grenspolitie de plek op een hoogte van 5000 meter lopend te bereiken.

De lichamen zullen worden teruggebracht naar een bergbeklimmerskamp in de buurt. Dat zal naar verwachting een dag of drie duren omdat moet worden onderzocht of er een landingsplek voor een helikopter kan worden gemaakt, of dat het reddingsteam de slachtoffers lopend naar beneden brengt. In het basiskamp zullen de klimmers worden geïdentificeerd.

Alarm

De slachtoffers maakten deel uit van een groep van twaalf klimmers die de oostelijke top van Nanda Devi wilden beklimmen. Vier mensen uit die groep keerden terug naar het basiskamp en sloegen alarm toen de andere acht klimmers niet terugkwamen.

De groep bestond uit vier Britten, twee Amerikanen een Australische en een Indiër. Ze stonden onder leiding van de zeer ervaren Britse bergbeklimmer Martin Moran. Het Indiase leger gaat ervan uit dat de bergbeklimmers zijn overvallen door een lawine.