Dodental instorten gebouw Cambodja loopt op

Het dodental van het instorten van een pand in aanbouw in Cambodja is opgelopen naar 24. De slachtoffers zijn bouwvakkers die in het gebouw sliepen.

Het ongeluk gebeurde zaterdag in de vroege ochtend in Sihanoukville, een kustplaats bij de hoofdstad Pnom Penh. Het is niet duidelijk waardoor het gebouw instortte.

Er zijn ook zeker 24 mensen gewond geraakt. Reddingwerkers zoeken in het puin nog naar overlevenden.

Chinezen

De politie heeft vier Chinezen aangehouden in verband met het ongeval, onder wie drie bouwopzichters. Chinezen bouwen volop in Sihanoukville, dat is bestempeld als een speciale economische zone.

In hoog tempo worden hotels, casino's en appartementen gebouwd om aan de behoeften van Chinese investeerders en toeristen tegemoet te komen.