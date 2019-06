In Capelle aan den IJssel is een man neergestoken na een verkeersruzie. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer werd gevonden bij een tankstation aan de Kanaalweg; of hij ook daar is neergestoken is niet duidelijk. De politie kan niet zeggen waardoor de ruzie in Capelle aan den IJssel was ontstaan.

De dader is voortvluchtig, de politie is op zoek naar hem.