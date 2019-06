Zeehond maakt uitstapje naar Amsterdam en De Kwakel

In onder meer Amsterdam en De Kwakel (Noord-Holland) is een verdwaalde zeehond gespot. Het dier werd als eerste gezien bij een sluis in De Kwakel, zo meldde de politie. In overleg met Zeehondencentrum Pieterburen werd de sluis opengezet waarna de zeehond richting Uithoorn zwom.

De zeehond werd een paar uur later echter gezien in de Amstel in Amsterdam. Een team van Eerste Hulp bij Zeezoogdieren is er nu naar op zoek. "Als hij dan wordt gezien, dan gaan ze een inschatting maken van de conditie en kijken of de zeehond de goede kant op gaat", legt Sander van Dijk van het zeehondencentrum uit.

Vangen

Het is volgens Van Dijk niet onmogelijk dat het dier zelf de route terug naar zee vindt. "Daar streven we ook naar", zegt hij. "Mochten we 'm vinden dan zullen de mensen een afweging maken wat te doen. Het kan ook zijn dat ze 'm vangen en wat dichter naar de zee brengen."

Hoe de zeehond in Amsterdam en De Kwakel terecht is gekomen, is niet bekend. De meeste zeehonden in Nederland leven in het Waddenzeegebied, maar ze komen ook voor langs de Noordzeekust. In 2015 werd een zeehond gevonden in de Oudegracht in Utrecht.