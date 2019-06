'Anti-Babis-app' vertelt Tsjechen of ze boodschappen kopen bij de premier

Vytrhlík maakte de app in 2016 in eerste instantie voor zijn eigen vrienden, maar binnen een dag hadden al tienduizend mensen de app gedownload. Sindsdien is hij alleen maar populairder geworden. "Ik heb veel aandacht gehad van de media. Vooral positief, maar ook wel bedreigingen. Er werd gezegd dat ik betaald zou worden door politieke tegenstanders van Babis. Was dat maar zo", zegt hij gniffelend.

Alle protesten lijken Babis' populariteit vooralsnog niet te raken. Zijn partij won bij de Europese verkiezingen ruim en ook in de peilingen staat hij bovenaan. Zijn aanhangers zien hem als man van het volk, een succesvolle zakenman, die ook Tsjechië kan runnen als een bedrijf.

Vytrhlík denkt ook dat de demonstratie van vandaag niet veel uithaalt. "Babis gaat niet aftreden en heeft nog steeds veel steun, maar ik hoop wel dat het een kantelmoment is. En misschien dat mijn app een klein deukje kan geven in dat aura van onoverwinnelijkheid, in zijn gevoel dat alle mensen van hem houden."