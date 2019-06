Voetbalvrouwen Vaticaan weigeren te spelen na baas-in eigen-buik-protest

Het had het internationale debuut van het pas opgerichte vrouwenelftal van het Vaticaan moeten worden. Maar nog voor de aftrap tegen de Oostenrijkse club FC Mariahilf maakten de speelsters rechtsomkeert, verontwaardigd over kritische boodschappen die enkele tegenstanders op hun lichaam hadden geschreven.

De Weense club had het gloednieuwe team uit Vaticaanstad zelf uitgenodigd voor een oefenduel. Het had het internationale debuut voor de Vaticaanse vrouwen moeten worden - het team speelde vorige maand pas de eerste wedstrijd in de Italiaanse competitie. Tot vlak voor de wedstrijd was alles probleemloos verlopen. De teams hadden gezamenlijk een mis bijgewoond en het voetbalveld laten zegenen.

Maar bij de aanhef van het Vaticaanse volkslied liep het anders dan verwacht. Drie speelsters van FC Mariahilf ontblootten hun buik en rug, waarop ze een baarmoeder en eierstokken hadden getekend en de leus My body, my rules stond geschreven. Tegelijkertijd deden ook toeschouwers mee het protest. Ze hielden regenboogvlaggen en spandoeken omhoog met de onder meer tekst Against Homophobia.