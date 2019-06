Iran en VS beschuldigen en waarschuwen elkaar na incidenten Golfregio

De Iraanse president Rohani beschuldigt de VS ervan de spanningen in het toch al instabiele Midden-Oosten verder te verhogen. Tegen het Iraanse staatspersbureau Irna zegt hij dat de "interventionistische militaire aanwezigheid" van de VS verantwoordelijk is voor de problemen in de regio.

Rohani sprak ook zijn afkeer uit over het schenden van het Iraanse luchtruim door de VS met een drone. Iran haalde het onbemande vliegtuig afgelopen donderdag neer. Dat kwam het land bijna op een vergeldingsactie te staan. President Trump blies die op het laatste moment af, naar eigen zeggen toen hij hoorde dat er zo'n 150 doden bij zouden vallen.

Rohani sprak vandaag de hoop uit dat internationale instanties de "juiste reactie tonen op de invasie-beweging". Hij ging niet in op wat die reactie zou moeten zijn. Volgens de VS vloog de drone boven internationale wateren nabij de Perzische Golf.

'Wereld kan escalatie niet aan'

De Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur Bolton gaf Teheran vandaag bij zijn bezoek aan Israël een waarschuwing. "Iran en andere vijandige actoren moeten de Amerikaanse voorzichtigheid niet verwarren met zwakte."

Ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties Guterres reageerde vandaag op het drone-incident. Hij stelde dat het essentieel is dat "elke vorm van escalatie" in de Golfregio wordt vermeden. Vorige week vlogen daar ook twee olietankers in brand, volgens de VS na een aanval van Iran. "De wereld kan geen grote confrontatie in de Golfregio aan", waarschuwde Guterres. "Iedereen moet de kalmte bewaren."

Donderdag, de dag dat Trump een militaire vergeldingsactie tegenhield, zou het Amerikaanse leger cyberaanvallen hebben uitgevoerd op de Iraanse inlichtingendienst die door de Amerikanen verantwoordelijk wordt gehouden voor het coördineren van de aanvallen op de olietankers. De cyberaanval mocht wél doorgaan omdat deze de grens van gewapend conflict niet zou overschrijden, melden Amerikaanse media.

Extra sancties

Trump kondigde gisteren meer sancties aan tegen Iran om te voorkomen dat het land de beschikking krijgt over kernwapens. Als het land afziet van het ontwikkelen van kernwapens, zo zei Trump, zal Iran een welvarend land zijn. "Ik zal dan hun beste vriend zijn", twitterde hij. Morgen wordt duidelijk wat de nieuwe sancties inhouden.

Iran voert intussen de druk op Europa op. Een hoge Iraanse diplomaat zei tegen het andere staatspersbureau Isna dat Iran zich mogelijk nog verder terugtrekt uit het atoomakkoord, tenzij Europa erin slaagt de VS te weerhouden van extra sancties. "Als Europeanen geen maatregelen nemen binnen de deadline van zestig dagen, ondernemen we nieuwe stappen", zei hij.

Vorige maand kondigde Teheran een deadline aan van zestig dagen. Na die periode zegt het land opnieuw uranium te verrijken, tenzij er nieuwe afspraken worden gemaakt met de Europese Unie, Rusland en China.

Het atoomakkoord, dat in 2015 werd gesloten tussen Iran en enkele wereldmachten, komt daarmee verder onder druk te staan. De VS stapte er vorig jaar al uit. Iran trok zich vorige maand terug uit delen van het akkoord.