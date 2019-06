Bergen op Zoom wil onrust voorkomen en zet fontein uit

De grootste fontein van Nederland, een in Bergen op Zoom, is uit voorzorg uitgezet. De gemeente doet dit om verdere onrust te voorkomen. Gisteren waarschuwde een algendeskundige bij Omroep Brabant dat de fontein blauwalg via de lucht verspreidde.

Sindsdien heeft de gemeente veel vragen gekregen over de veiligheid van de fontein. Volgens algenexpert Miquel Lurling van de Wageningen Universiteit kan het inademen van de nevel gezondheidsklachten veroorzaken.

Het water van de fontein komt uit de Binnenschelde en uit een monster dat Omroep Brabant van de recreatieplas liet onderzoeken bleek dat er bijna vijftig microgram per liter chlorofyl-A (blauwalg) in het water zit. Lurling benadrukte eerder dat dat een aanzienlijke hoeveelheid is.

Onderzoek

De gemeente zegt vooralsnog geen signalen te hebben ontvangen dat er problemen zijn met de kwaliteit van het water van de Binnenschelde. Toch is de fontein uitgezet omdat het college vindt dat er "alles aan gedaan moet worden om maatschappelijke onrust te voorkomen".

Deze week wordt samen met het Waterschap Brabantse Delta onderzocht wat de precieze waarden van het water zijn. Op basis van de uitkomst bepaalt de gemeente of de fontein weer aan kan.

Omroep Brabant schrijft dat het bijzonder is dat de fontein direct na de onrust uit wordt gezet. Normaliter moeten eerst verschillende protocollen worden gevolgd om dit te kunnen doen. Zo moet onder meer het waterschap adviseren dat het fonteinwater onveilig is.