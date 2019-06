Curaçao verbiedt handel in Venezolaans ‘conflictgoud’

Curaçao verbiedt met onmiddellijke ingang de handel in goud vanuit Venezuela. Volgens de regering in Willemstad blijkt uit onderzoeken dat de Venezolaanse goudwinning nauw verweven is met praktijken als illegale mijnbouw, kapitaalvlucht, onderdrukking en uitbuiting.

Het ministeriële besluit van premier Rhuggenaath komt precies in de week dat onderzoeksjournalisten van De Correspondent de omvang van de goudhandel op Aruba en Curaçao in kaart brengen.

Goud uit Venezuela wordt gezien als 'conflictgoud'. De journalisten ontdekten dat gewapende groepen ermee gefinancierd worden. Toch stroomden duizenden kilo's van dit goud de markt op via Aruba, Curaçao en Nederland.

Volgens een van de onderzoeksjournalisten, Bram Ebus, is dat in strijd met internationale afspraken voor de goudproductie waaraan Nederland zich heeft verbonden. "Ook Curaçao beseft dit en verbiedt de handel in goud uit Venezuela. Net nu wij publiceren."

Willemstad zegt dat er indicaties zijn dat de handel in en het transport van dat goud mogelijk gepaard gaat met diverse vormen van georganiseerde, grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit. "Dat sluit aan bij onze bevindingen", aldus Ebus.