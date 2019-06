Zorgen over 'wildgroei' van gezondheidsapps: 'Er is veel zooi op de markt'

Chavannes richtte het National eHealth Living Lab (NeLL) op met onder meer een testcentrum voor apps op smartphones. "Heel veel apps die gaan over bijvoorbeeld diagnostiek, zijn nog niet onderzocht. Daarnaast is het ook niet zeker of het voor acute situaties werkt."

Samen met andere deskundigen pleit hoogleraar Lechner daarom voor heldere richtlijnen over wanneer een app ook echt betrouwbaar is. "Nu rennen beleid en wetgeving achter de techniek aan, die voortdurend in beweging is. Gedegen onderzoek naar een nieuwe toepassing duurt al gauw 3 à 4 jaar. Tegen de tijd dat er conclusies zijn, is de techniek je alweer ver voorbij gehold."

Tijdsbesparing

Over het 'voorschrijven' van een app moet niet te makkelijk worden gedacht, vindt Lechner: "Het is een trend dat er heel veel wordt teruggelegd bij de patiënt. Zelfzorg, zelfmanagement, allemaal mooie initiatieven. Essentieel is dat de patiënt goed voorbereid aan de slag gaat met de app, dat hij de vaardigheden heeft om die op de juiste manier te gebruiken."

Techniek is daarin een middel, geen doel, vindt Lechner. "Je kunt niet zeggen: 'Hier heb je een app, dan kom je er wel uit'. Er zijn altijd mensen, bijvoorbeeld laaggeletterden en ouderen, die dat niet kunnen en begeleid moeten worden."

Toch zijn deze toepassingen noodzakelijk, meent Tulevski. "In deze tijd van toenemende vergrijzing, is er steeds meer behoefte aan zorg. Maar we hebben niet eindeloos veel tijd en geld. Tegelijk willen chronisch zieken geen dingen als ziekenhuisbezoeken doen, terwijl ze hetzelfde vanuit hun luie stoel kunnen doen."

Wordt dokter data-analist?

De ontwikkelingen vragen om veranderingen in de zorg, zegt Chavannes. "In plaats van de patiënt telkens zelf te meten, moet een deel van het personeel worden opgeleid om goed te monitoren."

"Ik voel me zeker geen data-analist, integendeel. Alles is door het systeem al uitgekauwd en geanalyseerd. Ik hoef alleen maar naar de feiten te kijken," zegt Tulevski.

Naast dat eHealth potentieel kosten bespaart, kan het een gunstig effect hebben op persoonlijk contact met de patiënt, ziet Chavannes: "Zo zien we bijvoorbeeld bij telecardiologie, waar de patiënt en de verpleegkundige beeldbellen, dat mensen zich juist meer gezien voelen en zich daardoor openhartiger opstellen. Ze praten met de verpleegkundige over seksuologische problemen, over wanneer weer mogen autorijden, dingen die in de dokterskamer vaak niet aan bod komen."

Ook Tulevski ervaart dat hij zijn patiënten juist meer aandacht kan geven: "Het is frustrerend als je als patiënt op controle moet komen, om te vertellen dat je nu geen klachten hebt. Chronische patiënten zien we nu alleen als ze klachten hebben, dan is die behoefte er. Daardoor kan ik nu 10.000 patiënten in de gaten houden, tegenover 30 eerder. En die 30 per dag kan ik dan ook echt de nodige aandacht geven."