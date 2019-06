Fietsster (18) overleden na aanrijding, bestuurder rijdt door

Een fietsster van 18 is vanmorgen in Nederweert overleden nadat ze was aangereden door een auto. De bestuurder reed na het ongeluk door, maar kon later worden aangehouden.

De vrouw raakte bij de aanrijding zwaargewond. Ze overleed later in het ziekenhuis.

De precieze toedracht van het ongeluk, dat rond 04.00 uur gebeurde, wordt nog onderzocht.

Geertruidenberg

In Geertruidenberg raakten gisteravond twee voetgangers zwaargewond door een aanrijding. De twee vrouwen van 40 en 51 werden aangereden door een dronken automobilist. Een van hen kwam vast te zitten onder de auto.

Uit de blaastest bleek dat de 26-jarige man 530 Ugl blies, terwijl 220 Ugl is toegestaan.