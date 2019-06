Doden bij mislukte coup in Ethiopische deelstaat

De bestuurder van de Ethiopische deelstaat Amhara en zijn adviseur zijn om het leven gekomen bij een mislukte coup, melden staatsmedia. Ook werd onder anderen de chefstaf van het leger neergeschoten toen hij de staatsgreep probeerde te voorkomen; het is niet duidelijk of hij dat heeft overleefd.

De bestuurders zouden in hun werkkamers zijn aangevallen door coupplegers. Volgens staatsmedia is de poging tot staatsgreep opgezet door een generaal die verantwoordelijk is voor de veiligheid in Amhara, een van de negen deelstaten van Ethiopië.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed meldde zich gisteravond op tv om te zeggen dat de coup was mislukt. "Het Ethiopische volk wil geen onderdrukkende en moordende regering", zei hij. "Het volk heeft eensgezind laten weten dictatoriale regeringen af te wijzen."

Veel onbekend

Er is veel onduidelijk over de situatie in Ethiopië. Volgens een regeringswoordvoerder werd chefstaf Seare Mekonnen van het leger aangevallen tijdens een ontmoeting in de Amhaarse hoofdstad Bahir Dar. Volgens Abiy werd die aanval uitgevoerd door huurlingen.

Volgens het leger zijn meerdere coupplegers opgepakt maar is een aantal nog op vrije voeten. Inwoners van Bahir Dar meldden afgelopen nacht sporadisch geweervuur. Ook zijn wegen in de stad afgesloten en zou het internet zijn platgelegd.

Hervormingen en geweld

Sinds Abiy vorig jaar aan de macht kwam heeft hij in snel tempo hervormingen doorgevoerd. Politieke gevangenen werden vrijgelaten, een slepend conflict met Eritrea werd bijgelegd en het land kreeg voor het eerst een vrouwelijke president.

De hervormingen gingen hier en daar wel gepaard met geweld. Abiy ontsnapte aan een aanslag en etnisch geweld dat door de repressieve regering de kop in was gedrukt speelde weer op. Dat geldt ook voor de regio waar het vannacht onrustig was: de Amharen die daar wonen behoren tot een andere etnische groep dan de rest van het land.