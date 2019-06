'Saudi-Arabië wil religieus hervormer executeren om ideeën over islam'

Human Rights Watch waarschuwt dat de Saudische autoriteiten op basis van een reeks vage aanklachten de doodstraf willen opleggen aan een gematigd religieus denker. De islamitische geestelijke zit vast sinds september 2017, volgens de mensenrechtenorganisatie omdat hij oproept tot hervorming van religieuze regels in Saudi-Arabië.

Deze Hassan Farhan al-Maliki zou onder meer kritiek hebben gehad op geestelijken die muziek verbieden. Ook zou hij gepleit hebben voor geloofsvrijheid. Zijn tegenstanders vinden dat zijn ideeën in strijd zijn met het wahabisme, de conservatieve stroming van de islam die in Saudi-Arabië wordt gevolgd.

Volgens Human Rights Watch noemen de Saudische autoriteiten hem een extremist die de machthebbers van het land heeft beledigd.

'Klopt niet met uitspraken kroonprins'

De vervolging van de geestelijke strookt niet met de uitspraken van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, zeggen de mensenrechtenactivisten. Bin Salman heeft gezegd dat hij een gematigder versie van de islam wil invoeren in Saudi-Arabië en zo het land meer wil openstellen voor de rest van de wereld.

"Er pas echt sprake van hervormingen als denkers als al-Maliki zich vrijelijk kunnen uiten zonder dat ze bang hoeven te zijn dat gearresteerd of zelfs geëxecuteerd worden", zegt Human Rights Watch.

"Nu willen de Saudische autoriteiten een man ter dood brengen omdat hij kritiek heeft op geestelijken die muziek verbieden. Ondertussen betalen Saudische leiders miljoenen aan pr-bedrijven om te laten zien hoe vooruitstrevend ze zijn met het toestaan van concerten van westerse artiesten in Saudi-Arabië."

Vaker kritiek

Er is vaker internationale kritiek geuit op het hervormingsbeleid dat de Saudische kroonprins twee jaar geleden aankondigde. Critici zeggen dat er in de praktijk weinig is veranderd en wijzen op alle intellectuelen en geestelijken die zijn gearresteerd sinds bin Salman heeft gezegd dat hij een gematigder islam wil invoeren.

Ook kreeg de kroonprins kritiek omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van journalist Jamal Khashoggi en Saudi-Arabië nog altijd meevecht in de oorlog in buurland Jemen.