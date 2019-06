Dronken Australiër rijdt langs eigen ongeluk en wordt weer opgepakt

Een dronken Australiër is twee keer opgepakt voor rijden onder invloed, beide keren op de plek waar hij zijn auto had gecrasht.

De 66-jarige man was in Forrestfield in West-Australië de macht over het stuur kwijtgeraakt en was door een muurtje gereden. Toen politie hem liet blazen bleek hij ruim vier keer over de toegestane alcohollimiet te zitten.

Nadat de man een proces-verbaal en een rijverbod had gekregen, brachten agenten hem naar huis. Daarop gingen ze terug naar de plek van het ongeluk om de schade af te handelen.

Andere auto

Tot hun verbazing zagen ze korte tijd later de man opnieuw voorbijkomen in een andere auto. Een nieuwe blaastest wees uit dat het alcoholpromillage nog maar nauwelijks was gezakt.

De man kreeg weer een rijverbod en zijn auto werd in beslag genomen. Hij moet zich komende maand bij de rechter gaan verantwoorden.