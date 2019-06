Wekdienst 23/6: burgemeestersverkiezingen in Istanbul en Verstappen in actie in GP Frankrijk

Ander nieuws uit de nacht:

Plasticvanger van Nederlander Boyan Slat weer terug op de Stille Oceaan: vorig jaar september ging de U-vormige plasticvanger ook al naar die plek bij Hawaï, maar toen bewoog hij te langzaam om het verzamelde plastic vast te houden.

Berlijn wil groot onderhoud voor Checkpoint Charlie: een van de bekendste toeristische attracties van de Duitse hoofdstad krijgt als het aan het stadsbestuur ligt een make-over.

Impresario en platenbaas Elliot Roberts overleden: hij was de manager van onder meer Neil Young, Crosby, Stills & Nash en Joni Mitchell.

En dan nog even dit:

Na 18 jaar correspondentschap is Michel Maas terug in Nederland. Het waren heftige jaren. Als correspondent in Zuidoost-Azië werd hij neergeschoten, maakte hij veel rampen mee en zag hij ontzettend veel dode lichamen.

"Ik heb veel heftige herinneringen. Sommige zou ik achteraf liever niet hebben, maar ik zou ze ook niet willen missen."

In dit verhaal blikt Maas terug op zijn correspondentschap. Daar kun je ook onderstaande video zien. Een zomercolumn over hoe Maas de kogel in zijn rug liet verwijderen in Thailand, omdat de ziekenhuizen daar zo goed zijn.