Michel Maas blikt terug: neergeschoten, natuurrampen, maar ook mooie momenten 

Het waren heftige jaren voor Michel Maas. Als correspondent in Zuidoost-Azië werd hij neergeschoten, maakte hij veel rampen mee en zag hij ontzettend veel dode lichamen. Nu keert hij wat gedesillusioneerd terug van Indonesië naar Nederland. Achttien jaar geleden kwam hij aan in een bloeiend land vol hoop. Nu is daar nog weinig van over.

Maas had in 2001 nog niet echt een beeld van Indonesië, want hij was er nog nooit geweest. Indonesië kende hij alleen van de verhalen van zijn vader. Die was tussen 1947 en 1949 vrijwilliger in het Nederlandse leger geweest, maar vertelde daar niet zoveel over. "Ik kende alleen maar de clichés. De verhalen over baboes, een jenevertje op het terras en hoe warm het daar was."

Maas trok naar Indonesië na vijf jaar correspondentschap in Oost-Europa. Vier jaar had hij in Kosovo gezeten, en hij moest ergens anders heen. "Toen kwam Indonesië op mijn pad bij de Volkskrant, en ik heb daar niet eens een minuut over nagedacht." Dictator Soeharto was toen net een paar jaar weg. Indonesië werd een democratie, en iedereen was hoopvol. "De pers was de meest vrije ter wereld na dertig jaar censuur. Het was een land vol hoop; alles zou goed komen."

Maar het land dat hij toen aantrof, bestaat niet meer.

"Dat is geleidelijk gegaan. Iedere keer werd je op de been gehouden door nieuwe hoop. Dat begon te veranderen toen je na een paar jaar zag dat figuren uit de omgeving van Soeharto terugkeerden naar belangrijke posities. Het werd al snel weer corrupter."

Natuurrampen

Het was lastig om daar over te schrijven, zegt hij. "Dat kan pas als zij voor de rechter komen, tot die tijd kan je er bijna niets over kwijt. Voor televisie is dat nog moeilijker." Kort daarna kwam er wel genoeg om over te berichten. "Op een gegeven moment werd ik een soort specialist natuurrampen. De tsunami was de meest dramatische ramp die ik ooit heb gezien. Dat was eind 2004, toen werkte ik nog niet voor de NOS."

Een paar dagen later reisde hij naar het getroffen gebied. "Ik ben daar twee weken geweest. Dat greep me zo aan. Overal waar je keek lagen lijkzakken. Al die luchten overal. Dan raak je van slag. Je moet een manier vinden om ermee om te gaan."

In het programma Netwerk deed Maas verslag van de verwoesting: