Impressario en platenbaas Elliot Roberts overleden

In de Verenigde Staten is naar nu bekend is geworden vrijdag Elliot Roberts overleden. Hij was de manager van grote sterren als Neil Young, Crosby, Stills & Nash en Joni Mitchell. Roberts was bevriend met tycoon David Geffen; samen worden zij gezien als de stuwende kracht achter de roemruchte rockscene in Californië in de jaren 60 en 70.

Roberts was in 1971 met Geffen mede-oprichter van het platenlabel Asylum Records waar ook artiesten onder contract stonden als Jackson Brown, Linda Ronstadt en The Eagles. Later sloot ook Bob Dylan zich aan bij Asylum Records.

Neil Young, die bekendstaat om zijn vele en soms hooglopende ruzies met platenbonzen, liet sinds 1967 zijn zaken behartigen door Roberts. Hij schrijft in een verklaring op zijn website dat Roberts "de beste manager aller tijden" was.

Roberts was verder de man achter tal van andere succesvolle artiesten als Yes, Talking Heads, Devo, Morissey, Tracy Chapman en Tom Petty. Hij is 76 jaar geworden.