Krijgen we een tropische week, of één tropische dag?

Waar het in Noord-Brabant, Limburg en delen van Gelderland dus ook na dinsdag heet blijft, met maxima van zo'n 35 graden, kan het in de kop van Noord-Holland afkoelen tot 21 graden op woensdag en 'slechts' 20 op donderdag. Zulke grote temperatuurverschillen binnen Nederland komen niet vaak voor, zegt Kuipers Munneke. In het midden van het land komt het kwik waarschijnlijk ergens in het midden uit.

Reden voor de grote verschillen is een verandering van de windrichting. Daardoor krijgt het noordwesten van Nederland koudere wind vanaf zee aangevoerd, terwijl de wind in het zuiden vanuit het eveneens warme Duitsland komt. "Voor het noordwesten blijft het waarschijnlijk bij een of twee tropische dagen, in het zuidoosten worden dat er vier tot zes."

Vanaf morgen overal warmer

De warme periode begint morgen al: dan loopt de temperatuur overal op tot boven de 25 graden. In het zuiden kan het dan lokaal al 30 graden worden. Het warmst wordt het waarschijnlijk op dinsdag, met maxima van 36 graden.

Vanwege de verwachte hitte hebben veel scholen begin volgende week een tropenrooster. Ook bij sommige bedrijven worden werkschema's aangepast aan de warmte.