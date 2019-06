OM wil Pakistaanse geestelijke horen om bedreiging Wilders

Het Openbaar Ministerie wil de radicale Pakistaanse moslimgeestelijke Khadim Hussain Rizvi horen in verband met opruiing en bedreiging van Geert Wilders. Dat zegt het OM na een bericht van de PVV-leider op Twitter.

Wilders schrijft in zijn tweet dat hij blij is dat de Nederlandse autoriteiten een rechtshulpverzoek hebben gedaan bij Pakistan, om Rizvi aan te klagen en te arresteren. Een woordvoerder van het OM zegt dat er geen sprake is van vervolging. Het gaat enkel om een rechtshulpverzoek om Rizvi te verhoren.

Volgens Wilders heeft Nederland een half jaar geleden al een rechtshulpverzoek bij de Pakistaanse autoriteiten gedaan, maar het is niet duidelijk of dat gaat om dit verzoek of om een andere zaak. Een OM-woordvoerder wil er niets over zeggen. Ze wil ook niets kwijt over hoe de contacten met Pakistan verlopen.

Asia Bibi

Rizvi is leider van de radicaal-islamitische Tehreek-e-Labbaikpartij. Hij riep zijn aanhang vorig jaar zomer op tot straatprotesten tegen Wilders vanwege zijn anti-Mohammed-cartoonwedstrijd. Duizenden mensen kwamen toen op het protest af en uiteindelijk besloot Wilders de wedstrijd af te blazen. Volgens Wilders heeft Rizvi ook een fatwa, een islamitisch decreet, tegen hem uitgevaardigd.

De moslimgeestelijke riep zijn aanhangers ook op tot protest vanwege de vrijlating van de christelijke Pakistaanse vrouw Asia Bibi, die acht jaar lang in een dodencel zat vanwege het beledigen van de profeet Mohammed. Rizvi werd vorig jaar onder meer vanwege die oproep door de autoriteiten opgepakt. Afgelopen mei werd hij op borgtocht vrijgelaten.

Bibi heeft Pakistan verlaten en woont inmiddels in Canada.