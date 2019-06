Magneetvisser bewaart antitankwapen thuis

De politie heeft een wapenarsenaal aangetroffen in de woning van een 24-jarige man uit Klarenbeek, bij Apeldoorn. Het gaat om een Duits antitankwapen (een Panzerfaust) inclusief springlading, een zwaard, messen, kruisboog, enkele antieke geweren en munitie.

Daarnaast lag in het huis een handgranaat waarvan het leek of de pin was verwijderd, meldt Omroep Gelderland. Omdat het projectiel zonder pin tot ontploffing kan komen, werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Die ontdekte dat de granaat geen ontsteking had, maar wel een explosieve lading bevatte.

De man is aangehouden op verdenking van overtreding van de Wet wapens en munitie. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar nog wel verdachte.

Uit het water gehaald bij magneetvissen

De politie kwam de wapens en munitie op het spoor na een melding van een medebewoner. Hij vertelde dat de man hem meermalen met steekwapens had bedreigd. Toen agenten de woning gisteren bezochten, troffen ze daar het wapenarsenaal aan.

Alle wapens en explosieven zijn in beslag genomen en meegenomen door de EOD. Ze worden op een later moment vernietigd. De verdachte verklaarde dat hij de oude munitie en wapens uit het water had gehaald tijdens het magneetvissen.

De politie waarschuwt dat magneetvissen levensgevaarlijk kan zijn. "Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de directe omgeving. Je weet nooit of je te maken hebt met instabiele munitie die onverwacht kan ontploffen", aldus politie.nl.