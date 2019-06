Hulpdiensten rukken massaal uit voor studenten in de Maas

Hulpdiensten zijn vanochtend vroeg massaal uitgerukt om twee springers uit het water te halen in Maastricht. De studenten doken rond 05.45 uur de Maas in, vlak bij de plek waar eerder deze maand een springer verdronk.

In dit geval konden de twee ongedeerd uit het water worden gehaald, meldt 1Limburg.

Politie en brandweer besloten veel materieel in te zetten toen de eerste melding van de springers kwam. Op 1 juni verdronk een student die samen met een andere jongen van de Wilhelminabrug was gesprongen. Het duo van vanochtend sprong niet van de brug zelf, maar lag wel op vrijwel dezelfde plek in de Maas.

De politie kwam naar de kade met zes eenheden, de brandweer stuurde acht eenheden. Ook meldden zich twee ambulances. Uiteindelijk werden de twee vrij eenvoudig uit het water gehaald. Ze zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De twee krijgen een bekeuring voor het zwemmen in "een voor de scheepvaart bestemd gedeelte van de vaarweg".