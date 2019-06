'Advies tv-presentator droeg bij aan Trumps besluit Iran niet aan te vallen'

President Trump heeft zich bij zijn besluit om een militaire aanval op Iran op het laatste moment af te blazen, laten leiden door zijn eigen twijfels en de waarschuwing van zijn favoriete Fox News-presentator, Tucker Carlson. Dat schrijft The New York Times in een reconstructie van de gang van zaken die leidde tot het bevel van Trump om de vergeldingsactie voor het neerhalen van een Amerikaanse drone niet door te zetten.

Trumps veiligheidsadviseurs waren unaniem in hun oordeel dat Iran moest worden aangevallen, maar Carlson had de president al in de voorafgaande dagen gewaarschuwd voor een militair antwoord op de Iraanse provocaties.

"De tv-presentator zou hebben gezegd dat de haviken in het Witte Huis niet het beste met de president voor zouden hebben en dat een oorlog met Iran hem misschien wel zijn herverkiezing zou kunnen kosten", zei correspondent Marieke de Vries in het NOS Radio 1 Journaal. "Daar is Trump behoorlijk gevoelig voor, natuurlijk."

'Niet in verhouding'

Trump bleef sceptisch, zegt De Vries, en vertrouwde de mensen in dat veiligheidsteam niet volledig. Ook liet de legertop weten twijfels te hebben over een militaire aanval, vanwege de risico's voor de Amerikaanse troepen in de regio. Bovendien had Trump in het verleden al gezegd niet weer betrokken te willen worden bij een gewapend conflict in het Midden-Oosten.

Uiteindelijk hakte de president de knoop door en besloot af te zien van militaire actie. Hij twitterde gisteren dat het verwachte dodental aan Iraanse zijde doorslaggevend was geweest voor zijn besluit. Het verlies van 150 levens stond niet in verhouding met het neerhalen van een onbemande drone, aldus Trump.

'Geen haast'

Vannacht bleef het rustig in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse vliegdekschepen en gevechtsvliegtuigen in de regio blijven paraat. Iran heeft vanochtend nog eens herhaald dat het niet zal aarzelen om Amerikaanse agressie doortastend te beantwoorden.

Trump liet gisteren ook weten "geen haast" te hebben met een reactie op de drone-aanval, en voegde eraan toe dat hij zich meer wil richten op een uitbreiding van de sancties tegen Iran. De Iraanse economie wordt hard getroffen door de economische strafmaatregelen van de VS.

De VS heeft ook verzocht om een besloten bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad, maandag, om te overleggen over de spanningen rond Iran. "De VS zegt bewijsmateriaal te hebben uit een onderzoek naar de twee olietankers die vorige week bij de Straat van Hormuz zijn aangevallen", zegt Marieke de Vries. Volgens Washington zit Iran achter die aanvallen. "Zo proberen ze steun te krijgen van de andere leden van de Veiligheidsraad voor hun eventuele acties in Iran."