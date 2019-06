Fraude met bijstand harder aangepakt

Mensen die bestraft zijn voor fraude met een bijstandsuitkering mogen niet meteen weer opnieuw een uitkering aanvragen. Om te voorkomen dat ze dat wel doen komt staatssecretaris Van Ark met een aanpassing van de wet. De Tweede Kamer vroeg al eerder om aanscherping van de regels.

Vorig jaar meldde Nieuwsuur dat gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank de afgelopen jaren honderden aanvragers van een uitkering betrapten op het verzwijgen van bezit. Het gaat bijvoorbeeld om huizen in het buitenland. Zo werd bijvoorbeeld in Turkije in 2016 en 2017 17 miljoen euro aan vermogen aangetroffen dat niet is gemeld.

Bij het aanvragen van een bijstandsuitkering dient bezit altijd vermeld te worden. De uitkering is alleen bedoeld voor mensen die nergens anders van kunnen leven en geen bezit hebben.

Boete meegerekend

In praktijk bleek dat mensen die dat bezit verzwegen hadden en daarvoor beboet waren vrij makkelijk weer een nieuwe uitkering konden aanvragen.

Wanneer de gemeente bekijkt of de aanvrager van een uitkering te weinig bezit en verdient om zelf rond te komen, wordt de boete daarbij meegerekend. Fraudeurs kunnen op die manier onder de vermogensgrens komen.

Het kabinet wil nu de wet wijzigen zodat de gemeente de boetes niet hoeft mee te rekenen.