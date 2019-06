Trump ontkent verkrachting van columniste in jaren 90

De Amerikaanse president Trump ontkent nieuwe aantijgingen van seksueel misbruik. Die worden gedaan door columniste E. Jean Carroll. Zij zegt dat Trump haar halverwege de jaren negentig heeft verkracht in een pashokje van een luxe warenhuis.

Nepnieuws, zegt de president daarover in een verklaring, "ik heb haar nog nooit ontmoet". Volgens hem is er ook geen bewijs. "Geen foto's, geen beelden van beveiligingscamera's, geen verkooppersoneel in de buurt."

Trump bedankt in de verklaring warenhuis Bergdorf Goodman voor de bevestiging dat er geen beelden van het incident bestaan "omdat het nooit is gebeurd".

Boek

Columniste E. Jean Carroll (75) beschrijft de verkrachting in haar boek What do we need men for dat begin juli uitkomt en waaruit New York Magazine een deel heeft gepubliceerd.

Carroll schrijft dat ze Trump in de jaren negentig tegenkwam in het warenhuis, waar hij haar herkende van haar vragenrubriek in het blad Elle. Hij vroeg haar te helpen bij het uitzoeken van een cadeautje voor een niet nader omschreven vriendin en Carroll stemde in.

Aangekomen op de lingerieafdeling vroeg Trump haar iets te passen, vervolgt Carroll. Grappend over wie het kledingstuk zou aantrekken leidde Trump haar naar de kleedkamers, duwde haar tegen een muur, trok haar panty naar beneden en kwam in haar, aldus de schrijfster.

Geen aangifte

De columniste deed geen aangifte. Ze vertelde het verhaal wel aan twee collega-journalisten. De ene adviseerde haar naar de politie de stappen, de andere juist om haar mond te houden vanwege het enorme leger advocaten waarover Trump beschikte.

New York Magazine zegt dat de vrienden van Carroll het verhaal hebben bevestigd, maar de namen van die vrienden worden niet genoemd.

Meer beschuldigingen

E. Jean Carroll is niet de eerste vrouw die Trump beschuldigt van handtastelijkheden, wel is ze de eerste die spreekt over verkrachting. Zeker vijftien andere vrouwen betichten de president van seksueel misbruik en intimidatie. Een van hen is een deelneemster aan zijn realityshow The Apprentice. Zij bereidt een rechtszaak tegen Trump voor.

Trump weerspreekt alle aantijgingen en meent dat er sprake is van een lastercampagne.

Niet de enige

Trump is niet de enige man die in het boek van Carroll wordt beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Ze schrijft dat de voormalige baas van televisiezender CBS haar in 1997 aanrandde in een lift na een interview.