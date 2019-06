Cambodjaans gebouw stort in, drie doden

In Cambodja zijn zeker drie mensen omgekomen toen een gebouw van zeven verdiepingen in aanbouw instortte. Achttien mensen raakten gewond, in de puinhopen wordt nog gezocht naar andere slachtoffers.

Er waren ongeveer dertig mensen in het gebouw aanwezig toen het vanochtend vroeg instortte. De slachtoffers zijn bouwvakkers die overnachtten op de bouwplaats.

Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers: