Manneken Pis toch niet verkleed als Michael Jackson

Manneken Pis wordt aanstaande week toch niet verkleed als Michael Jackson. Een outfit die een Belgische fanclub schenkt, compleet met zwarte hoed en glitterjasje, zal niet worden gebruikt, melden Belgische media.

De stad Brussel had maanden geleden al toegezegd dat het standbeeldje op 25 juni als de popster mocht worden verkleed, ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van diens overlijden. In het licht van de beschuldigingen van kindermisbruik uit de documentaire Leaving Neverland werd die toestemming ingetrokken.

Niet alleen de verkleedpartij is geschrapt, ook de officiƫle overhandiging van het kostuum gaat niet door. In plaats daarvan is alleen een "administratieve ontvangst".

'Amateuristisch'

De fanclub betreurt de gang van zaken. Brussel wordt amateurisme verweten, omdat de organisatie door de media op de hoogte moest worden gebracht van het besluit om het pakje niet te gebruiken.

Manneken Pis wordt sinds de jaren zeventig geregeld aangekleed in speciaal vervaardigde kledij, zoals legerkleding, een koksoutfit en een ruimtepak. Ook kan hij worden verkleed als bijvoorbeeld Elvis Presley, Mozart of Nelson Mandela. Tientallen van zijn kostuums worden tentoongesteld in het Brussels Museum.